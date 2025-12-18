धारवाड़ में आम विकास सेंटर का निर्माण शुरू, जून 2026 से शुरू होंगी गतिविधियां

अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद

मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि किसानों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा, यह सेंटर किसानों को नैचुरल तरीके से आम पकाने, साफ-सुथरी प्रोसेसिंग, पैकिंग और बिना बिचौलियों के आम को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। पिछले साल इस इलाके के कुछ किसानों ने विदेशों में सफलतापूर्वक आम निर्यात किए थे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। धारवाड़ का मशहूर अपूसा (अल्फांसो) आम अपनी खास सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है, और यह सेंटर इसके ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करेगा।