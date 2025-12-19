कृष्ण-लीला पर म्यूजिकल से सजेगी यादगार शाम, गोकुल रोड पर होगा संगीत, नृत्य और भावनाओं से भरा दिव्य मंचन

कृष्ण के प्रेरक प्रसंग उतरेंगे मंच पर

कार्यक्रम के आयोजक जितन्द्र डी. मजेठिया ने बताया कि कार्यक्रम की खासियत मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां, सशक्त अभिनय और भावपूर्ण संगीत होगी। इस म्यूजिकल के लेखक एवं संचालक प्रख्यात कथाकार काजल ओझा वैद्य हैं, जबकि संगीत एवं गायन की जिम्मेदारी सुप्रसिद्ध कलाकार आलाप देसाई संभालेंगे। परिकल्पना और निर्माण का दायित्व हेमल अशोक ठक्कर ने निभाया है तथा निर्देशन केदार भगत द्वारा किया जा रहा है। अनुभवी कलाकारों की दमदार प्रस्तुति से कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग जीवंत रूप में मंच पर उतरेंगे।