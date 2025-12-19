कृष्ण-लीला पर म्यूजिकल से सजेगी यादगार शाम, गोकुल रोड पर होगा संगीत, नृत्य और भावनाओं से भरा दिव्य मंचन

कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग जीवंत रूप में मंच पर उतरेंगे
इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित एक बड़ा और आकर्षक म्यूजिकल मंचित किया जाएगा, जो दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभूति के साथ-साथ सांस्कृतिक आनंद भी प्रदान करेगा। आयोजन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है और कला-संस्कृति प्रेमियों को इस यादगार संध्या का बेसब्री से इंतजार है।
कृष्ण के प्रेरक प्रसंग उतरेंगे मंच पर
कार्यक्रम के आयोजक जितन्द्र डी. मजेठिया ने बताया कि कार्यक्रम की खासियत मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां, सशक्त अभिनय और भावपूर्ण संगीत होगी। इस म्यूजिकल के लेखक एवं संचालक प्रख्यात कथाकार काजल ओझा वैद्य हैं, जबकि संगीत एवं गायन की जिम्मेदारी सुप्रसिद्ध कलाकार आलाप देसाई संभालेंगे। परिकल्पना और निर्माण का दायित्व हेमल अशोक ठक्कर ने निभाया है तथा निर्देशन केदार भगत द्वारा किया जा रहा है। अनुभवी कलाकारों की दमदार प्रस्तुति से कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग जीवंत रूप में मंच पर उतरेंगे।
भक्ति और कला का महत्व होगा रेखांकित
मजेठिया ने बताया कि यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी शाम होगी जो परिवारों को साथ लाकर भारतीय परंपरा, भक्ति और कला के महत्व को रेखांकित करेगी। कार्यक्रम में प्रवेश आमंत्रण के माध्यम से रहेगा, जिससे आयोजन की गरिमा और व्यवस्था बनी रहे। इस आयोजन की तैयारियों में जितेन्द्र डी. मजेठिया, रमिला जे. मजेठिया, कश्यप जे. मजेठिया, नंदिनी के. मजेठिया समेत कश्यप परिवार के सदस्य सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।
