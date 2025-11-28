शब्दों की दुनिया में बच्चों की उड़ान, कविता पठन में झलका कौशल

हुब्बल्ली के केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता एवं प्रतिभागी छात्र-छात्राएं तथा अतिथि।
हुब्बल्ली के गदग रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर-2 में शुक्रवार को काव्य की मधुर ध्वनि गूंज उठी, जब राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका और ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यालय का माहौल बच्चों की उमंग, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा से सराबोर हो गया।
कविता को सहेजना सभी की जिम्मेदारी
केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य रेंवतीलाल ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हिंदी में कविता केवल पठन नहीं, बल्कि एक कला है। इसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में उपस्थित शिक्षाविद, लेखिका एवं सहायक प्रोफेसर शुभांगी अजय हुटगीकर ने बच्चों को कविता प्रस्तुति की बारीकियों से अवगत कराया और हिंदी भाषा की सुंदरता पर प्रकाश डाला। केन्द्रीय विद्यालय की हिंदी शिक्षिका पायल कंवर भाटी ने प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पूरे आयोजन का सफल संयोजन किया। हिंदी शिक्षिका शशिकला का भी आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियम एवं राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी दी।
विजेताओं को किया पुरस्कृत
ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के उपाध्यक्ष भूपेश जैन, पूर्व अध्यक्ष भरत भंडारी, प्रोजेक्ट चेयरमैन अनील सुराणा, निदेशक रायचन्द जैन एवं वरिष्ठ सदस्य दिलीप कोठारी तथा अन्य अतिथियों ने विजेताओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही निर्णायक, प्रधानाचार्य एवं हिंदी शिक्षिकाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया।
ये बने विजेता
दसवीं कक्षा का दीपक कुमार ने प्रथम स्थान अर्जित किया। दूसरे स्थान पर नवीं कक्षा की अनुराधा एवं तीसरे स्थान पर सातवीं कक्षा की सुहाना रही। इसके साथ ही नवीं कक्षा रीतिका, के. नाग रमन, जेनेलिया गुर्जर, प्रीति एवं सईदा निशात, आठवीं कक्षा की प्रतीक्षा, अंजली, पवन एवं सलमान तथा सातवीं कक्षा की मानवी को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला।
इनकी कविताएं भी रहीं सराहनीय
प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा के अबूजर एवं वैष्णवी आर. तथा छठी कक्षा की समीरा, सृष्टि, तन्वी जैना, घनश्याम, ईवेन्जल, एवं श्रेया की रचनाएं भी सराहनीय रहींं।
