शब्दों की दुनिया में बच्चों की उड़ान, कविता पठन में झलका कौशल

कविता को सहेजना सभी की जिम्मेदारी

केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य रेंवतीलाल ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हिंदी में कविता केवल पठन नहीं, बल्कि एक कला है। इसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में उपस्थित शिक्षाविद, लेखिका एवं सहायक प्रोफेसर शुभांगी अजय हुटगीकर ने बच्चों को कविता प्रस्तुति की बारीकियों से अवगत कराया और हिंदी भाषा की सुंदरता पर प्रकाश डाला। केन्द्रीय विद्यालय की हिंदी शिक्षिका पायल कंवर भाटी ने प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पूरे आयोजन का सफल संयोजन किया। हिंदी शिक्षिका शशिकला का भी आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियम एवं राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी दी।