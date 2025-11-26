Patrika LogoSwitch to English

हुबली

विद्यार्थियों ने मित्रता से मातृभूमि तक विविध विषयों पर सुनाईं प्रभावी कविताएं

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को रामलिंगेश्वर नगर स्थित बेनका विद्या मंदिर अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई स्कूल में हिंदी काव्य-पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दोस्ती, धरती, पेड़, मां, गुरु, इंसानियत, पीढ़ी, कोशिश, प्रकृति, शिक्षक, प्रभु, मातृभूमि जैसे विविध और प्रेरक विषयों पर कविताएं प्रस्तुत कीं।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 26, 2025

प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ उत्साहपूर्वक शामिल प्रतिभागी। साथ में निर्णायक एवं अतिथि।

प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ उत्साहपूर्वक शामिल प्रतिभागी। साथ में निर्णायक एवं अतिथि।

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को रामलिंगेश्वर नगर स्थित बेनका विद्या मंदिर अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई स्कूल में हिंदी काव्य-पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दोस्ती, धरती, पेड़, मां, गुरु, इंसानियत, पीढ़ी, कोशिश, प्रकृति, शिक्षक, प्रभु, मातृभूमि जैसे विविध और प्रेरक विषयों पर कविताएं प्रस्तुत कीं।

आवाज, भाव, लय और ठहराव का बताया महत्व
कार्यक्रम में हिंदी भाषा प्रवीण उत्तराद्र्ध में स्वर्ण पदक विजेता एवं शिक्षाविद डॉ. वीणा पी. कुलकर्णी निर्णायक के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने स्वयं भी एक कविता का पाठ किया और बच्चों को प्रस्तुति में आवाज, भाव, लय और ठहराव के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर उनका शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। स्कूल की प्राचार्य शैलजा विनोद नायक ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदी शिक्षिका तृप्ति गुरुराज बदामी ने प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं पूरे आयोजन का प्रभावी संयोजन किया। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी दी।

प्रतिभाओं को मिला पुरस्कार
प्रतियोगिता में दसवीं कक्षा की कीर्ति एन. मामरदी ने प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरे स्थान पर दसवीं कक्षा की मेघना आर. रोखाडे और तीसरे स्थान पर आठवीं कक्षा की छात्रा कल्याणी ए. कलबुर्गी रहीं। इसके साथ ही
प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा के अनन्या आर. मेहरवाडे, अंशिका एम. सिंह, शंकरगौडा बी. हिरागौदर एवं आदित्य जवली, आठवीं कक्षा की जान्वी के. होसामनी एवं नारायण सी. हुन्सीकुटि, नौंवी कक्षा की जान्हवी एन. देवादिगा और दसवीं कक्षा की श्रद्धा एच. गोपाल एवं श्रावणी एस. मुतालिकदेसाई को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही सातवीं कक्षा के प्रवीण एच. राजपुरोहित, प्रीतम आई. श्रेमारी एवं अन्विता वी. कट्टी, आठवीं कक्षा के सात्विक पी. गुडीगर एवं दिशा एस. मेटगुड़्ड और नौंवी कक्षा की ऐश्वर्या जी. मेहरवाडे एवं पूनम आर. जैन की प्रस्तुति भी सराहनीय रही।

देखने लायक था उत्साह
बच्चों के आत्मविश्वास, प्रस्तुति कौशल और भाव-अभिव्यक्ति ने निर्णायक एवं अतिथियों को प्रभावित किया। काव्य-पाठ के दौरान प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक था। विद्यालय परिसर कविता-स्वर, तालियों और उत्साह से खूब गूंज उठा। कविताओं का मूल्यांकन करने के बाद विजेताओं के नाम घोषित किए गए और उन्हें मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

Published on:

26 Nov 2025 09:40 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / विद्यार्थियों ने मित्रता से मातृभूमि तक विविध विषयों पर सुनाईं प्रभावी कविताएं

हुबली

कर्नाटक

