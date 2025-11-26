विद्यार्थियों ने मित्रता से मातृभूमि तक विविध विषयों पर सुनाईं प्रभावी कविताएं

प्रतिभाओं को मिला पुरस्कार

प्रतियोगिता में दसवीं कक्षा की कीर्ति एन. मामरदी ने प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरे स्थान पर दसवीं कक्षा की मेघना आर. रोखाडे और तीसरे स्थान पर आठवीं कक्षा की छात्रा कल्याणी ए. कलबुर्गी रहीं। इसके साथ ही

प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा के अनन्या आर. मेहरवाडे, अंशिका एम. सिंह, शंकरगौडा बी. हिरागौदर एवं आदित्य जवली, आठवीं कक्षा की जान्वी के. होसामनी एवं नारायण सी. हुन्सीकुटि, नौंवी कक्षा की जान्हवी एन. देवादिगा और दसवीं कक्षा की श्रद्धा एच. गोपाल एवं श्रावणी एस. मुतालिकदेसाई को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही सातवीं कक्षा के प्रवीण एच. राजपुरोहित, प्रीतम आई. श्रेमारी एवं अन्विता वी. कट्टी, आठवीं कक्षा के सात्विक पी. गुडीगर एवं दिशा एस. मेटगुड़्ड और नौंवी कक्षा की ऐश्वर्या जी. मेहरवाडे एवं पूनम आर. जैन की प्रस्तुति भी सराहनीय रही।