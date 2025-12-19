IPL Auction 2026: ये हैं टॉप 5 भारतीय क्रिकेटर जो बिके सबसे महंगे, जानिये किसके पास है कौन-कौन सी डिग्री, ये खिलाड़ी कर रहे Phd

ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में शामिल हुए। RCB ने उन्हें 7 करोड़ में खरीदा। भले ही यह रकम उनकी पिछली मेगा नीलामी की कीमत से कम हो, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी RCB के लिए अहम साबित हो सकती है। घरेलू क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन ने उनके प्रति भरोसा मजबूत किया है। वेंकटेश अय्यर के पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने एमबीए किया हुआ है। साथ ही वे Phd भी कर रहे हैं, जो जल्द ही पूरी होने वाली है।