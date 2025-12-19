IPL Auction 2026: ये हैं टॉप 5 भारतीय क्रिकेटर जो बिके सबसे महंगे, जानिये किसके पास है कौन-कौन सी डिग्री, ये खिलाड़ी कर रहे Phd

Top 5 Expensive Player In IPL Auction 2026
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों नए चेहरों पर खूब दांव लगाया है। इस ऑक्शन में कई ऐसे नाम हैं जो नए हैं लेकिन उन्हें टीमों ने करोड़ों के दाम में खरीदा है। कुछ नए नामों ने बड़ी कीमत हासिल कर सबको चौंका दिया है। आइए जानते हैं उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें इस मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे दाम पर खरीदा गया और उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है या कौन-कौन सी डिग्रियां हैं उनके पास।
कार्तिक शर्मा IPL 2026 मिनी ऑक्शन के संयुक्त रूप से सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर 14.2 करोड़ की बड़ी बोली लगाई। फ्रेंचाइजी का यह फैसला कार्तिक की निरंतर प्रदर्शन क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। CSK मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती मिलेगी। कार्तिक शर्मा ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर लगाया।
कार्तिक शर्मा के बराबर कीमत पर बिकने वाले प्रशांत वीर भी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले प्रशांत ने अपनी गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से टीमों का ध्यान खींचा। CSK ने उन्हें लॉन्ग-टर्म प्लान के तहत चुना है और उन्हें एक संभावित मैच विनर के रूप में देखा जा रहा है।प्रशांत वीर के पढ़ाई-लिखाई के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है।
दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर औकिब नबी पर 8.4 करोड़ खर्च किए। उनकी सबसे बड़ी खासियत गेंद से गति और बल्लेबाजी में निचले क्रम में योगदान देना है। दिल्ली की टीम उन्हें स्क्वाड में संतुलन लाने वाले खिलाड़ी के तौर पर देख रही है, जो जरूरत पड़ने पर दोनों विभागों में असर डाल सकते हैं। औकिब नबी की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं है।
युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.2 करोड़ में खरीदा। T20 क्रिकेट में कलाई के स्पिनरों की अहम भूमिका को देखते हुए यह सौदा टीम के लिए अहम माना जा रहा है। बिश्नोई अपनी फ्लाइट, गति और गुगली से मिडिल ओवर्स में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। रवि बिश्नोई के पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को ही अपना पूरा समय दिया।
ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में शामिल हुए। RCB ने उन्हें 7 करोड़ में खरीदा। भले ही यह रकम उनकी पिछली मेगा नीलामी की कीमत से कम हो, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी RCB के लिए अहम साबित हो सकती है। घरेलू क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन ने उनके प्रति भरोसा मजबूत किया है। वेंकटेश अय्यर के पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने एमबीए किया हुआ है। साथ ही वे Phd भी कर रहे हैं, जो जल्द ही पूरी होने वाली है।
