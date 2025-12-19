19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

शिक्षा

SSC CGL Result 2025: इतने अभ्यर्थियों का क्यों रोक लिया गया रिजल्ट, कब तक जारी होंगे इनके परिणाम?

SSC CGL Result 2025 उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। SSC CGL टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 19, 2025

SSC CGL Result 2025

SSC CGL Result 2025 Released

SSC CGL Result 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने टियर-1 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों के नतीजे एक साथ घोषित नहीं किए गए हैं। SSC के अनुसार, 49 उम्मीदवारों का रिजल्ट फिलहाल रोका गया है, जिनके मामले अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं या अदालतों में लंबित हैं। इसके अलावा 5 अभ्यर्थियों के परिणाम डिबारमेंट या उम्मीदवारी रद्द होने के कारण प्रोसेस नहीं किए गए हैं।

SSC CGL 2025: कब और कितनी भर्तियों के लिए हुई थी परीक्षा?

SSC CGL टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप-B और ग्रुप-C के कुल 14,582 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिन उम्मीदवारों का नाम टियर-1 रिजल्ट सूची में शामिल है, वे अब SSC CGL टियर-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। आयोग आने वाले दिनों में डिटेल्ड स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर-की भी जारी करेगा।

SSC CGL Result 2025: क्यों रोके गए परिणाम


आयोग ने बताया कि जिन 49 उम्मीदवारों के नतीजे रोके गए हैं, उनके मामलों में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में SSC तब तक अंतिम फैसला नहीं लेता, जब तक संबंधित अदालत या सक्षम प्राधिकरण से स्पष्ट निर्देश प्राप्त न हो जाएं। आयोग ने यह भी कहा है कि यह रोक स्थायी नहीं है और भविष्य में कानूनी निर्णय के आधार पर इनका परिणाम जारी किया जा सकता है।

Published on:

19 Dec 2025 12:01 pm

SSC CGL Result 2025: इतने अभ्यर्थियों का क्यों रोक लिया गया रिजल्ट, कब तक जारी होंगे इनके परिणाम?

