SSC CGL Result 2025: इतने अभ्यर्थियों का क्यों रोक लिया गया रिजल्ट, कब तक जारी होंगे इनके परिणाम?

SSC CGL Result 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने टियर-1 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों के नतीजे एक साथ घोषित नहीं किए गए हैं। SSC के अनुसार, 49 उम्मीदवारों का रिजल्ट फिलहाल रोका गया है, जिनके मामले अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं या अदालतों में लंबित हैं। इसके अलावा 5 अभ्यर्थियों के परिणाम डिबारमेंट या उम्मीदवारी रद्द होने के कारण प्रोसेस नहीं किए गए हैं।