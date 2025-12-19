कौन हैं Anukul Roy? क्रिकेट के लिए सिर्फ इस क्लास तक पढ़ छोड़ दी थी पढ़ाई



क्रिकेट करियर की शुरुआत अनुकूल ने अपने गृह जिले से ही की, जहां वे स्थानीय टेनिस-बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करते थे। इसके बाद उन्होंने बिहार अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के भी हिस्सा रहें। अनुकूल रॉय सटीक गेंदबाजी व ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय बाद वे जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड क्रिकेट अकादमी में खेलना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। साल 2017 अनुकूल रॉय के करियर के लिए अहम साबित हुआ, जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया। इस दौरे में उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल प्रदर्शन किया।