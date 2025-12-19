कौन हैं Anukul Roy? क्रिकेट के लिए सिर्फ इस क्लास तक पढ़ छोड़ दी थी पढ़ाई

Anukul Roy(Image-'X'/@KKRiders)
Anukul Roy: पुणे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला गया। हरियाणा और झारखंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में झारखंड ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट के दो हीरो रहे। ईशान किशन और अनुकूल रॉय के बेहतर प्रदर्शन से झारखंड को इस टूर्नामेंट में जीत मिली। अनुकूल रॉय मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 सीजन के बेस्ट प्लेयर चुने गए। अनुकूल रॉय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अनुकूल रॉय आईपीएल(IPL) में भी खेलते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुकूल कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है?
भारतीय क्रिकेट के उभरते ऑलराउंडर अनुकूल रॉय का जन्म 30 नवंबर 1998 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता सुधाकर रॉय पेशे से वकील हैं।अनुकूल घर में चार भाई-बहन हैं। अनुकूल रॉय ने समस्तीपुर के डीएवी स्कूल से सपनी शुरूआती पढ़ाई-लिखाई की है। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई की है। क्रिकेट में रूचि होने के कारण उन्होंने अपना सारा समय क्रिकेट खेलने और प्रैक्टिस करने में देने लगे। उनके पिता ने भी उनका एडमिशन समस्तीपुर के एक क्रिकेट अकादमी में करा दिया।
क्रिकेट करियर की शुरुआत अनुकूल ने अपने गृह जिले से ही की, जहां वे स्थानीय टेनिस-बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करते थे। इसके बाद उन्होंने बिहार अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के भी हिस्सा रहें। अनुकूल रॉय सटीक गेंदबाजी व ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय बाद वे जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड क्रिकेट अकादमी में खेलना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। साल 2017 अनुकूल रॉय के करियर के लिए अहम साबित हुआ, जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया। इस दौरे में उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल प्रदर्शन किया।
आईपीएल में अनुकूल रॉय को पहली बार 2019 में खेलने का मौका मिला। उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से इस साल खेला था। 26 अप्रैल 2019 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया, जहां अपने पहले ही मैच में 11 रन देकर एक विकेट लिया। साल 2022 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला।
