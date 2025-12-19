19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

कौन हैं Anukul Roy? क्रिकेट के लिए सिर्फ इस क्लास तक पढ़ छोड़ दी थी पढ़ाई

अनुकूल रॉय मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 सीजन के बेस्ट प्लेयर चुने गए। अनुकूल रॉय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अनुकूल रॉय आईपीएल(IPL) में भी खेलते रहे हैं। वे मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के साथ खेल चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 19, 2025

Anukul Roy

Anukul Roy(Image-'X'/@KKRiders)

Anukul Roy: पुणे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला गया। हरियाणा और झारखंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में झारखंड ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट के दो हीरो रहे। ईशान किशन और अनुकूल रॉय के बेहतर प्रदर्शन से झारखंड को इस टूर्नामेंट में जीत मिली। अनुकूल रॉय मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 सीजन के बेस्ट प्लेयर चुने गए। अनुकूल रॉय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अनुकूल रॉय आईपीएल(IPL) में भी खेलते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुकूल कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है?

Anukul Roy: कौन हैं अनुकूल रॉय?


भारतीय क्रिकेट के उभरते ऑलराउंडर अनुकूल रॉय का जन्म 30 नवंबर 1998 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता सुधाकर रॉय पेशे से वकील हैं।अनुकूल घर में चार भाई-बहन हैं। अनुकूल रॉय ने समस्तीपुर के डीएवी स्कूल से सपनी शुरूआती पढ़ाई-लिखाई की है। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई की है। क्रिकेट में रूचि होने के कारण उन्होंने अपना सारा समय क्रिकेट खेलने और प्रैक्टिस करने में देने लगे। उनके पिता ने भी उनका एडमिशन समस्तीपुर के एक क्रिकेट अकादमी में करा दिया।

Anukul Roy: इस साल मिला था अंडर-19 खेलने का मौका


क्रिकेट करियर की शुरुआत अनुकूल ने अपने गृह जिले से ही की, जहां वे स्थानीय टेनिस-बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करते थे। इसके बाद उन्होंने बिहार अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के भी हिस्सा रहें। अनुकूल रॉय सटीक गेंदबाजी व ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय बाद वे जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड क्रिकेट अकादमी में खेलना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। साल 2017 अनुकूल रॉय के करियर के लिए अहम साबित हुआ, जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया। इस दौरे में उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल प्रदर्शन किया।

IPL में भी मिला मौका


आईपीएल में अनुकूल रॉय को पहली बार 2019 में खेलने का मौका मिला। उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से इस साल खेला था। 26 अप्रैल 2019 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया, जहां अपने पहले ही मैच में 11 रन देकर एक विकेट लिया। साल 2022 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 10:50 am

Hindi News / Education News / कौन हैं Anukul Roy? क्रिकेट के लिए सिर्फ इस क्लास तक पढ़ छोड़ दी थी पढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CLAT 2026: आल इंडिया टॉपर गीताली गुप्ता का 98 सेकंड का ये वीडियो वायरल, AIR-1 देखकर ऐसा था रिएक्शन

GEetali-Gupta-Video
श्री गंगानगर

School Assembly News Headlines, Dec 19 2025: स्कूल असेंबली के लिए 19 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Dec 19 2025
शिक्षा

Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में ‘क्रेडिट ऑफिसर’ के पदों पर निकली वैकेंसी, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलेरी

Bank of India Recruitment 2026
शिक्षा

कौन थी वो महिला जिसका Nitish Kumar ने खींचा हिजाब? इस कोर्स की कर चुकी हैं पढ़ाई, अब नौकरी नहीं ज्वाइन करने का लिया फैसला

Nitish Kumar Hijab Controversy
शिक्षा

UP Board Exam Centers List 2026: यूपी बोर्ड 2026 में कहां होगा आपका परीक्षा सेंटर, देखें पूरी लिस्ट

UP Board Exam Centers List 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.