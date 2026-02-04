मनमोहन से लेकर नेहरू तक: जानिए कौन हैं देश के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे प्रधानमंत्री?

हिंदी और राजनीति के विद्वान अटल जी अपनी कविता और स्पीच कला के लिए मशहूर थे। वे अपने कॉलेज के दिनों में भी एक मेधावी स्टूडेंट के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज) से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में ग्रेजुएशन किया और फिर कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एम.ए. की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों की ओर बढ़ी, जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी। ‎ ‎