4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

JEE Main 2026 Answer Key: जेईई मेन सेशन-1 की आंसर-की जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

JEE Main Answer Key 2026: एनटीए ने जेईई मेन सेशन-1 की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स 5 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कैंडिडेट्स डायरेक्ट इस लिंक से आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Feb 04, 2026

JEE Main Answer Key 2026 Out

JEE Main Answer Key 2026 (PC: Freepik)

JEE Main Answer Key OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के पहले सत्र (Session 1) की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों कैंडिडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही एनटीए ने कैंडिडेंट्स की रिस्पॉन्स शीट भी प्रोवाइड कराई है। बता दें कि, इस बार जेईई मेन सेशन-1 के लिए कुल 13,50,969 कैंडिडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

JEE Main 2026 Objection Date: 5 फरवरी तक दर्ज कराएं आपत्ति

यदि किसी परीक्षार्थी को आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर डाउट या आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 5 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट 5 फरवरी, 2026 तय की गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि, प्रत्येक सवाल के हिसाब से 200 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सभी चैलेंज की जांच करेंगे और उसके आधार पर फाइनल आंसर की जारी होगी। इसके बाद फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा।

JEE Main session 2 registration 2026: 13 लाख छात्रों ने दी परीक्षा

इस बार जेईई मेन सेशन-1 के लिए कुल 13,00,368 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। सेशन-1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आयोजित की गई थीं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई की कुल 62,500 से ज्यादा सीटों के लिए यह मुकाबला हो रहा है। एनटीए ने अप्रैल सत्र (Session 2) के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने जनवरी सेशन में हिस्सा नहीं लिया या जो अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, वे 25 फरवरी, 2026 की रात 9 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। सेशन-2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

JEE Main Session 1 Answer Key 2026 Link

JEE Main Answer Key OUT: इस रैंक पर मिलेगा IIT में प्रवेश

जेईई मेन के दोनों सेशन के रिजल्ट आने के बाद, कैंडिडेंट्स के स्कोर के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी की जाएगी। टॉप 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार ही जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं, जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे समय सीमा के भीतर अपनी आंसर-की का मिलान कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए ओएमआर शीट की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

AI से ‘कॉपी-पेस्ट’ करना PhD स्टूडेंट्स को पड़ा भारी, UGC ने रिजेक्ट किए दर्जनों रिसर्च पेपर
शिक्षा
PhD Thesis Rejected

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Feb 2026 04:44 pm

Hindi News / Education News / JEE Main 2026 Answer Key: जेईई मेन सेशन-1 की आंसर-की जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

AI से ‘कॉपी-पेस्ट’ करना PhD स्टूडेंट्स को पड़ा भारी, UGC ने रिजेक्ट किए दर्जनों रिसर्च पेपर

PhD Thesis Rejected
शिक्षा

NCERT Recruitment 2026: बिना किसी परीक्षा के प्रोफेसर बनने का मौका, 1.44 लाख तक होगी सैलरी, लास्ट डेट से पहले कर दें आवेदन

NCERT Recruitment 2026
शिक्षा

सरकारी नौकरी का मौका! महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड-03 पद पर भर्ती, जानें Details

jobs
गरियाबंद

School Assembly News Headlines, Feb 04 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 04 2026
शिक्षा

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन

वार्षिक कला प्रदर्शनी के अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य शीतल कमत, शिक्षकगण, विद्यार्थी तथा अभिभावक उपस्थित रहे।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.