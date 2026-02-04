JEE Main 2026 Answer Key: जेईई मेन सेशन-1 की आंसर-की जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

इस बार जेईई मेन सेशन-1 के लिए कुल 13,00,368 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। सेशन-1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आयोजित की गई थीं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई की कुल 62,500 से ज्यादा सीटों के लिए यह मुकाबला हो रहा है। एनटीए ने अप्रैल सत्र (Session 2) के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने जनवरी सेशन में हिस्सा नहीं लिया या जो अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, वे 25 फरवरी, 2026 की रात 9 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। सेशन-2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।