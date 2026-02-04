NCERT Recruitment 2026: बिना किसी परीक्षा के प्रोफेसर बनने का मौका, 1.44 लाख तक होगी सैलरी, लास्ट डेट से पहले कर दें आवेदन

NCERT Professor Vacancy 2026: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने टीचिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए भर्तियों का एलान किया है। एनसीईआरटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन समेत कुल 117 पदों पर आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि, इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। योग्य कैंडिडेट्स का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।