CTET Admit Card 2026: अब दो दिन होगी सीटीईटी परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड और क्या है नया शेड्यूल

पेपर-2 की शिफ्ट सुबह 9.30 से दोपहर 12.00 बजे तक होगी। इसके लिए कैंडिडेट्स को सुबह 7.30 बजे एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। पेपर-1 की शिफ्ट दोपहर 2.30 से शाम 5.00 बजे तक रहेगी। इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12.30 बजे तय किया गया है। इसके साथ ही सीटीईटी पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत) लाने जरूरी हैं। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 150 में से 82 अंक (55 प्रतिशत) लाना जरूरी है।