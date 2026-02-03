कितना पढ़ा-लिखा है गैंगस्टर Lawrence Bishnoi? कॉलेज में नकल करते पकड़ा गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ली ये डिग्री

Rohit Shetty House Firing: मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस घटना के बाद से पूरा बॉलीवुड दहशत में है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या तक, अपराध की दुनिया में आज लॉरेंस बिश्नोई एक खौफनाक नाम बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि, जुर्म के रास्ते पर कदम रखने से पहले लॉरेंस एक छात्र नेता था और उसने कानून की पढ़ाई की है? जी हां, करोड़ों की संपत्ति और पुलिस कॉन्स्टेबल का बेटा होने के बावजूद लॉरेंस ने पढ़ाई छोड़कर अपराध का रास्ता चुना।