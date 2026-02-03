BPSC Exam Calendar 2026: बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी, जानें TRE 4.0 को लेकर क्या है अपडेट

BPSC Exam Calendar 2026: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरुरी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने साल 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस एक कैलेंडर में उन तमाम परीक्षाओं की जानकारी मिल जाती है, जिनकी तैयारी में हजारों-लाखों अभ्यर्थी दिन-रात जुटे रहते हैं। आयोग का कहना है कि इस वार्षिक शेड्यूल का मकसद यही है कि छात्र पहले से अपनी रणनीति बना सकें। कौन-सी परीक्षा कब है, किस महीने पढ़ाई का दबाव ज्यादा रहेगा, इन सबका अंदाजा अब पहले ही लग जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कैलेंडर देख सकते हैं।