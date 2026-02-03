Jobs 2026: 10वीं पास और ITI युवाओं के लिए बढ़िया मौका, YIL में 3979 अपरेंटिस पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स

YIL Vacancy 2026: अगर आप 10वीं पास हैं या फिर ITI कर चुके हैं और किसी अच्छे मौके की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। Yantra India Limited (YIL) ने साल 2026 के लिए अपरेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि इस भर्ती में ITI और नॉन-ITI, दोनों तरह के उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है। YIL की इस अपरेंटिस भर्ती के तहत कुल 3979 पद भरे जाएंगे। इन पदों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ITI ट्रेड के लिए 2843 पद रखे गए हैं, यानी जिन युवाओं ने किसी ट्रेड में ITI की है, उनके लिए अच्छे मौके हैं। वहीं नॉन-ITI ट्रेड के 1136 पद ऐसे उम्मीदवारों के लिए हैं, जो सिर्फ 10वीं पास हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 3 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। समय रहते आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि आखिरी दिनों में साइट पर लोड बढ़ने की समस्या अक्सर देखने को मिलती है।