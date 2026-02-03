सत्रभर पैदल चलीं बेटियां, अब 3,00000 छात्राओं को मिलने जा रही मुफ्त साइकिल की सौगात

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेशभर में करीब सवा तीन लाख छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरित की जानी है। श्रीगंगानगर जिले में भी सात हजार से अधिक साइकिलों की आपूर्ति हो चुकी है। साइकिलों को असेंबल करने और तकनीकी रूप से दुरुस्त करने का कार्य जारी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जैसे-जैसे साइकिलें तैयार होती जाएंगी, वैसे-वैसे ब्लॉकवार छात्राओं को वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा।