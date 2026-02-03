सूरतगढ़ में किराए के कमरे में ​छिपा था SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक का मास्टरमाइंड, 50,000 के इनामी को SOG ने यूं दबोचा

डीएसटी के कांस्टेबल किशनाराम को जानकारी मिली कि आरोपी श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में छिपा है। अशोक रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सुनील के नाम से किराए के कमरे में रह रहा था। टीम ने चालाकी से उसे कमरे से बाहर बुलाकर दबोच लिया। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु, जोधपुर सहित कई स्थानों पर फरारी काटी। आरोपी से पेपर लीक नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है। दबोचने के बाद आरोपी अशोक को एसओजी जयपुर को सुपुर्द कर दिया गया।