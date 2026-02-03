Maotha Lake Boating: मावठा में कश्मीर की शिकारा बोटिंग का लुत्फ, स्पीड बोटिंग भी, 20 फरवरी से शुरूआत

आमेर के मावठे में पर्यटकों के लिए बोटिंग सुविधा करने को लेकर सोमवार को पर्यटन विभाग व पर्यटन निगम के अधिकारियों से पत्रिका ने जानकारी जुटाई तो प्रस्तावित बोटिंग का प्लान सामने आया। अधिकारियों के साथ मावठे में 4 से 20 सीटर बोट चलाने के साथ ही पैडल बोट का भी संचालन होगा। पैडल बोट चार सीटर होगी और एक दो दिन में सभी बोट का किराया तय कर दिया जाएगा। 10 मिनट वाली हाई स्पीड बोटिंग भी होगी, जिससे साइसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।