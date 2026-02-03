Budget Session : केन्द्र ने स्वीकारा, राजस्थान में औसतन 50 किमी पर दो टोल प्लाजा, जानें मामला

केन्द्र सरकार ने इसी बजट सत्र में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि 60 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा स्थापित करने का नियम है, लेकिन जहां अधिकारी जरूरी समझे। वहां 60 किलोमीटर के अंदर दो टोल प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं। इस नियम से सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर में एक ही टोल का वादा किया था और दूसरी तरफ उसी वादे को उनके ही मंत्रालय ने किसके कहने पर "गली" निकाल तोड़ दिया है।