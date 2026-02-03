3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Budget Session : केन्द्र ने स्वीकारा, राजस्थान में औसतन 50 किमी पर दो टोल प्लाजा, जानें मामला

Budget Session : केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में खुद यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में औसतन 50 किमी में एक टोल है और यदि राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो यह 48.87 किलोमीटर है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 03, 2026

Budget Session central government itself admitted that there are two toll plazas every 50 km on average in Rajasthan

फोटो - ANI

Budget Session : जयपुर। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चार साल पहले यह वादा किया था कि 60 किलोमीटर में एक ही टोल होगा और 60 किलोमीटर में दो टोल होंगे तो एक हटेगा, लेकिन सच्चाई आज भी इसके उलट ही है। पिछले सप्ताह केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में खुद यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में औसतन 50 किलोमीटर में एक टोल है और यदि राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो यह 48.87 किलोमीटर है।

राजस्थान में टोल के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई इस समय 8 हजार 731 किलोमीटर है, जबकि पूरे देश में टोल के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 55 हजार 904 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल 174 शुल्क प्लाजा कार्यरत हैं, जबकि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,144 शुल्क प्लाजा संचालन में हैं।

नियम भी बना लिए और उनमें छूट भी दे दी

केन्द्र सरकार ने इसी बजट सत्र में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि 60 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा स्थापित करने का नियम है, लेकिन जहां अधिकारी जरूरी समझे। वहां 60 किलोमीटर के अंदर दो टोल प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं। इस नियम से सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर में एक ही टोल का वादा किया था और दूसरी तरफ उसी वादे को उनके ही मंत्रालय ने किसके कहने पर "गली" निकाल तोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें

FASTag New Update : राजस्थान में वाहन चालकों को बड़ी राहत, आज से फास्टैग के लिए केवाइवी प्रक्रिया बंद
जयपुर
Rajasthan drivers Big relief FASTag KYC process discontinued today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Budget Session : केन्द्र ने स्वीकारा, राजस्थान में औसतन 50 किमी पर दो टोल प्लाजा, जानें मामला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Government Job : राजस्थान के 21 हजार युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र जल्द, सीएम भजनलाल की घोषणा

Rajasthan 21,000 youths PM Modi will give appointment letters CM Bhajanlal announces
जयपुर

Rajasthan Rare Minerals : उदयपुर के वैज्ञानिक खोजेंगे रेयर मिनरल्स का भंडार, अरावली पहाड़ को सलामत रखते हुए निकाला जाएगा गोल्ड

Udaipur Scientists search for rare minerals reserves in Rajasthan gold will be extracted while preserving Aravalli mountains
जयपुर

Big News: रेल मंत्रालय की राजस्थान को बड़ी सौगात; 10228 करोड़ रुपए मिला बजट, जोधपुर से चलेगी पहली स्लीपर वंदेभारत

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

जयपुर में खौफनाक मंजर: 20 फीट नीचे सर्विस लेन में गिरा ट्रक, बाल-बाल बचे राहगीर

चालक-खलासी घायल, एसएमएस अस्पताल में भर्ती
जयपुर

जनसुनवाई में CM भजनलाल का सख्त रुख: अफसर पर नाराज, बोले- ‘पी. रमेश क्यों, तुम क्या हो?, आज हो काम’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.