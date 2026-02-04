गंगानगरी किन्नू: देश-विदेश तक की पसंद है हमारा ऑरेंज गोल्ड,स्थानीय फसल से वैश्विक ब्रांड

Orange Gold Kinnow: ठंडी हवाएं, सुबह की हल्की धुंध और दिन-रात के तापमान का संतुलन, इन्हीं तीन प्राकृतिक कारकों ने इस बार गंगानगरी किन्नू को ऐसा रंग, स्वाद और मिठास दी है कि वह सचमुच ऑरेंज गोल्ड बन गया है। राजस्थान पत्रिका के अपनी उपज, अपना उद्योग अभियान के तहत जब जिले की प्रमुख फसल की पड़ताल की गई, तो स्पष्ट हुआ कि श्रीगंगानगर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में किन्नू उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।