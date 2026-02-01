Roadways Accident: राजस्थान में ‘काल’ बनी रोडवेज बस, गर्भवती महिला-दो युवतियों को कुचला, स्कूटी के उड़े परखच्चे

बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। तीनों मृत महिलाओं के शव राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर उपनिरीक्षक केदार लाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं इस हादसे में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। चक 41 एनपी बस स्टैंड के पास एक मकान बना हुआ है। लिंक रोड से हाईवे पर चढ़ते समय हाईवे पर आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। माना जा रहा है कि हादसा इसी कारण हुआ।