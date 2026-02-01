9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Roadways Accident: राजस्थान में ‘काल’ बनी रोडवेज बस, गर्भवती महिला-दो युवतियों को कुचला, स्कूटी के उड़े परखच्चे

Roadways Bus Accident: रायसिंहनगर क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से गर्भवती महिला सहित तीन रिश्तेदार महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 911 पर स्कूटी के बस की चपेट में आने से हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

Feb 09, 2026

Roadways bus, Roadways bus accident, Roadways bus accident in Sriganganagar, Roadways bus accident in Rajasthan, Roadways bus scooter accident, 3 killed in Sriganganagar, Sriganganagar news, Rajasthan news, रोडवेज बस, रोडवेज बस एक्सीडेंट, रोडवेज बस एक्सीडेंट इन श्रीगंगानगर, रोडवेज बस एक्सीडेंट इन राजस्थान, रोडवेज बस स्कूटी एक्सीडेंट, श्रीगंगानगर में ३ की मौत, श्रीगंगानगर न्यूज, राजस्थान न्यूज

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)। क्षेत्र में सोमवार को रोडवेज बस की टक्कर से गर्भवती महिला और दो युवतियों की मौत हो गई। तीनों आपस में रिश्तेदार थीं। दुर्घटना अनूपगढ़-श्रीगंगानगर मार्ग पर गांव 41 एनपी के पास नेशनल हाईवे संख्या 911 पर हुई, जहां स्कूटी सवार महिलाओं को रोडवेज बस ने कुचल दिया।

स्कूटी सवार पिंकी पुत्री भगवान सिंह, सुमन पुत्री जीत सिंह और रेशमा पत्नी बलवंत सिंह अपने गांव 41 एनपी से रायसिंहनगर की ओर आ रही थीं। इसी दौरान वे टोल नाके से पहले हाईवे पर चढ़ते समय रायसिंहनगर की ओर से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गईं।

दो की मौके पर मौत

बस स्कूटी को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। हादसा इतना भीषण था कि दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला रेशमा गंभीर रूप से घायल हो गई। वह पांच माह की गर्भवती बताई जाती है। घायल महिला को रायसिंहनगर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर किया गया।

यह वीडियो भी देखें

रास्ते में दम तोड़ा

बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। तीनों मृत महिलाओं के शव राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर उपनिरीक्षक केदार लाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं इस हादसे में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। चक 41 एनपी बस स्टैंड के पास एक मकान बना हुआ है। लिंक रोड से हाईवे पर चढ़ते समय हाईवे पर आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। माना जा रहा है कि हादसा इसी कारण हुआ।

ये भी पढ़ें

Alwar: रिटायरमेंट से पहले सरकारी टीचर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
अलवर
Suicide, Suicide in Alwar, Government Teacher Suicide, Government Teacher Suicide in Alwar, Government Teacher Suicide in Rajasthan, Alwar News, सुसाइड, सुसाइड इन अलवर, सरकारी टीचर सुसाइड, सरकारी टीचर सुसाइड इन अलवर, सरकारी टीचर सुसाइड इन राजस्थान, अलवर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 07:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Roadways Accident: राजस्थान में ‘काल’ बनी रोडवेज बस, गर्भवती महिला-दो युवतियों को कुचला, स्कूटी के उड़े परखच्चे

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Murder: 7 साल के रिलेशनशिप के बाद परिवार ने कराई दूसरे युवक से शादी, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का मर्डर

Rajasthan murder
श्री गंगानगर

छह माह से फरार अपराधियों के नाम कटेंगे वोटर लिस्ट से, पुलिस बनाएगी कुंडली

श्री गंगानगर

शहरभर में गूंजा हिन्दू एकता का संदेश

श्री गंगानगर

जानलेवा हमला करने पर भाजपा नेता बाबू खान रिजवी समेत कइयों पर एफआइआर

श्री गंगानगर

Kinnow Processing Plant: राजस्थान सरकार ने श्रीगंगानगर में किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट को दी मंजूरी, किसानों को होगा बड़ा फायदा

Kinnow Processing Plant
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.