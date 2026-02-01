जानलेवा हमला करने पर भाजपा नेता बाबू खान रिजवी समेत कइयों पर एफआइआर

श्रीगंगानगर. नई धानमंडी की दुकान के विवाद को लेकर जवाहरनगर थाना क्षेत्र मीरा पुलिस चौकी के पास कार रुकवाकर हमला करने, कार के शीशे तोडकर सवा लाख रुपए की नकदी छीनने के घटना हुई। यह हमला कराने के आरोप में भाजपा नेता बाबू खान रिजवी और उनके परिजनों के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह घटना शनिवार आधी रात को मीरा चौक चौकी के पास हुई थी। इस मामले की जांच एएसआई राकेश लांबा को सौंपी गई है। अशोकनगर बी निवासी मोहम्मद अब्बास ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई रजा अब्बास नकवी ने नई धानमंडी स्थित फल-सब्जी मंडी की एक दुकान बाबू खान रिजवी से खरीदी थी। शनिवार को बाबू खान ने फोन कर रजा अब्बास को दुकान पर कब्जा करने की धमकी दी। इसके बाद बाबू खान के बेटे अली अब्बास, भांजे इमरान हसन रिजवी और अन्य कई लोग हथियारों और वाहनों के साथ दुकान पर कब्जा करने पहुंचे।