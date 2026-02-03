Bihar Chowkidar Vacancy 2026: बिहार में अब इस पद के लिए 10वीं पास करना अनिवार्य, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स



नियमों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर साफ कर दिया गया है कि आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी होगा। इसके साथ ही साइकिल चलाने का ज्ञान भी अनिवार्य रखा गया है। उम्मीदवार अपने स्थायी निवासी जिले से ही आवेदन कर सकेगा। उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। बीसी और ओबीसी वर्ग को अधिकतम उम्र में दो साल की छूट मिलेगी, जबकि एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवार 35 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य के गृह रक्षकों को उम्र सीमा में पांच साल की अतिरिक्त राहत दी जाएगी, लेकिन यह छूट उनके पहले योगदान के तीन साल बाद ही लागू होगी।