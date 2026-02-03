CBSE Admit Card 2026: कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड

CBSE Admit Card 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। बिना एडमिट कार्ड के छात्रों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। CBSE से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड स्कूल प्रशासन के माध्यम से दिए जाएंगे। छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते।