कौन हैं Sonam Wangchuk की पत्नी गीतांजलि अंगमो? नीति आयोग से सम्मानित, इतनी हैं पढ़ी-लिखी

उनकी मेहनत और समाज सेवा के जज्बे को भारत सरकार ने भी सराहा है। साल 2022 में नीति आयोग ने उन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड से नवाजा था। यह सम्मान उन्हें शिक्षा और समुदाय के विकास में उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया था। फिलहाल गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट में अपने पति वांगचुक की हिरासत को चुनौती दे रही हैं और लद्दाख के मौजूदा हालात और अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। गीतांजलि जे अंगमो उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो सामाजिक और शैक्षिक बदलाव के लिए समर्पित हैं।