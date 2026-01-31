KVS NVS Answer Key: केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा की आंसर-की नहीं कर देख पाएं हैं, इस लिंक से सीधा करें डाउनलोड

यदि किसी परीक्षार्थी को आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर डाउट या आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी, 2026 तय की गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि, प्रत्येक आपत्ति के लिए अभ्यर्थी को 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी।