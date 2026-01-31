31 जनवरी 2026,

शनिवार

शिक्षा

KVS NVS Answer Key: केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा की आंसर-की नहीं कर देख पाएं हैं, इस लिंक से सीधा करें डाउनलोड

KVS NVS Answer Key 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। कैंडिडेट्स 4 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जानें टियर-2 परीक्षा का पैटर्न और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने की पूरा प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 31, 2026

KVS NVS Answer Key 2026 PDF Download

KVS NVS Answer Key 2026 (PC: AI Image)

KVS NVS Answer Key 2026 Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आयोग ने 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की और ओएमआर शीट जारी कर दी है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि सबमिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS NVS 2026 Answer Key: 4 फरवरी तक दर्ज कराएं आपत्ति

यदि किसी परीक्षार्थी को आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर डाउट या आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी, 2026 तय की गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि, प्रत्येक आपत्ति के लिए अभ्यर्थी को 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी।

KVS Recruitment 2026 Merit List: चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट

पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और नॉन-टीचिंग (MTS को छोड़कर) पदों के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों और इंटरव्यू पर आधारित होगी-

  • टियर-1: यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है। इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। टियर-1 के आधार पर प्रत्येक कैटेगरी से 10 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा।
  • टियर-2: यह 100 अंकों की मेन परीक्षा होगी। इसमें 60 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल और 40 अंकों के डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे जाएंगे। टियर-2 के ऑब्जेक्टिव भाग में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
  • इंटरव्यू: टियर-2 पास करने वाले अभ्यर्थियों को 100 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
  • कैसे बनेगी फाइनल मेरिट: लास्ट चयन सूची में टियर-2 के अंकों का 85 प्रतिशत और इंटरव्यू के अंकों का 15 प्रतिशत वेटेज जोड़ा जाएगा।

KVS NVS 2026 Answer Key Link

KVS NVS Recruitment 2026: पदों की डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के तहत केवीएस और एनवीएस में हजारों पदों को भरा जाना है:

केंद्रीय विद्यालय (KVS)

  • पीजीटी: 1606 पद
  • टीजीटी: 3069 पद
  • पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर व अन्य): 3630 पद
  • नॉन-टीचिंग पद: 1207 पद
  • प्रिंसिपल व अन्य: 230 पद

नवोदय विद्यालय (NVS)

  • पीजीटी: 1513 पद
  • टीजीटी: 2978 पद
  • नॉन-टीचिंग पद: 787 पद
  • थर्ड लैंग्वेज टीजीटी: 443 पद
  • लाइब्रेरियन -166

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी आंसर-की का मिलान कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए ओएमआर शीट की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in चेक करते रहें।

Published on:

31 Jan 2026 11:21 pm

Hindi News / Education News / KVS NVS Answer Key: केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा की आंसर-की नहीं कर देख पाएं हैं, इस लिंक से सीधा करें डाउनलोड
