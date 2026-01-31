KVS NVS Answer Key: केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा की आंसर-की नहीं कर देख पाएं हैं, इस लिंक से सीधा करें डाउनलोड

KVS NVS Answer Key 2026 (PC: AI Image)
KVS NVS Answer Key 2026 Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आयोग ने 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की और ओएमआर शीट जारी कर दी है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि सबमिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि किसी परीक्षार्थी को आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर डाउट या आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी, 2026 तय की गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि, प्रत्येक आपत्ति के लिए अभ्यर्थी को 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी।
पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और नॉन-टीचिंग (MTS को छोड़कर) पदों के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों और इंटरव्यू पर आधारित होगी-
इस भर्ती अभियान के तहत केवीएस और एनवीएस में हजारों पदों को भरा जाना है:
केंद्रीय विद्यालय (KVS)
नवोदय विद्यालय (NVS)
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी आंसर-की का मिलान कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए ओएमआर शीट की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in चेक करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग