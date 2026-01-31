GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती, आवेदन से पहले देख लें कितनी मिलेगी सैलरी

India Post GDS Recruitment 2026: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 28,740 पदों के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि, उम्मीदवारों को किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। 10वीं पास युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। जीडीएस की सैलरी टीआरसीए (Time Related Continuity Allowance) मॉडल पर आधारित होता है, जो ड्यूटी के घंटों और पद पर डिपेंड करता है। जिन कैंडिडेट्स के मन में अभी भी यह सवाल है कि, चयन के बाद उन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी वे पूरी खबर पढ़ें।