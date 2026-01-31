31 जनवरी 2026,

शिक्षा

GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती, आवेदन से पहले देख लें कितनी मिलेगी सैलरी

India Post GDS Recruitment 2026: भारतीय डाक विभाग ने 28,740 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बिना किसी लिखित परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है। जानिए कितनी मिलेगी पदों के मुताबिक सैलरी और स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन करने का पूरा प्रोसेस।

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 31, 2026

India Post GDS Recruitment 2026 Salary

GDS Recruitment 2026 (PC: AI Image)

India Post GDS Recruitment 2026: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 28,740 पदों के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि, उम्मीदवारों को किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। 10वीं पास युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। जीडीएस की सैलरी टीआरसीए (Time Related Continuity Allowance) मॉडल पर आधारित होता है, जो ड्यूटी के घंटों और पद पर डिपेंड करता है। जिन कैंडिडेट्स के मन में अभी भी यह सवाल है कि, चयन के बाद उन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी वे पूरी खबर पढ़ें।

Indian Post Office Jobs 2026: करियर ग्रोथ और प्रमोशन

जीडीएस के रूप में काम करते हुए कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं (Departmental Exams) में बैठने का मौका भी मिलता रहता है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, वे पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसे स्थायी पदों पर प्रमोट हो सकते हैं, जहां सैलरी सीधे 25,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। वहीं अगर आप परीक्षा नहीं देना चाहते, तो भी समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। जीडीएस को ग्रेच्युटी और सेवामुक्ति लाभ योजना (Service Discharge Benefit Scheme) का फायदा भी मिलता है, जो रिटायरमेंट के समय एक बड़ी एकमुश्त राशि के रूप में काम आता है।

Post Office Recruitment 2026 Salary: कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को उनके पद के हिसाब से शानदार सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पद पर 10,000 से 24,470 रुपये और ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) के पद पर 12,000 से 29,380 रुपये प्रतिमाह तक का वेतनमान तय किया गया है। ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। बता दें कि विभाग, इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के डाकघरों में कुल 28,740 पदों को भरेगा।

GDS 28740 Vacancy Notification: इंडिया पोस्ट में करियर ऑप्शन

भारतीय डाक विभाग (India Post) में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) का पद केवल एक शुरुआत है। परीक्षाओं के जरिए और समय के साथ-साथ आपका प्रमोशन भी होता है।

  • ग्रामीण डाक सेवक (GDS) - शुरुआती पद
  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) - 3 साल बाद परीक्षा
  • पोस्टमैन (Postman) - 5 साल बाद परीक्षा
  • पोस्टल असिस्टेंट (PA) - अनुभव और परीक्षा के आधार पर
  • इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट (IP) - वरिष्ठ विभागीय परीक्षा के जरिए

India Post GDS Vacancy 2026 Apply Online: ऐसे करें अप्लाई

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज यानी 31 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं-

  • सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी भरें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लिकेशन फीस जमा करें।
  • फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, आवेदन करने से पहले वे आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें ताकि किसी भी तकनीकी गलती से बचा जा सके। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया है कि, आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

