Agniveer Bharti 2026: इस तारीख से इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, दो अलग-अलग पदों के लिए कर सकेंगे अप्लाई

अग्निवीर GD: कम से कम 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। हर विषय में 33% अंक होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें ड्राइवर पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

अग्निवीर टेक्निकल: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। कुल मिलाकर 50% और हर विषय में 40% अंक होने चाहिए।

अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल: किसी भी स्ट्रीम से 12वीं में 60% अंक जरूरी हैं। हर विषय में 50% और अंग्रेजी व गणित/अकाउंट्स में भी 50% अंक होने चाहिए। इस पद के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य रहेगा।

अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास): 10वीं पास और सभी विषयों में 33% अंक जरूरी।

अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास): 8वीं पास होना चाहिए और सभी विषयों में 33% अंक अनिवार्य हैं।

महिला मिलिट्री पुलिस: 10वीं में 45% अंक और हर विषय में 33% अंक जरूरी हैं।