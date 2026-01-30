Sarkari Naukri 2026: राजस्थान, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, देखें पूरी लिस्ट

SBI CBO भर्ती 2026 के तहत कुल 2273 पद निकाले गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2026 है।

RBI ऑफिस अटेंडेंट भर्ती में 572 पद हैं, जिसकी आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है।

RRB ग्रुप D भर्ती 2026 रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, जिसमें 22000 पद उपलब्ध हैं। आवेदन 20 फरवरी 2026 तक किए जा सकते हैं।

इसके अलावा RRB पृथक श्रेणियां भर्ती में 311 पद हैं, जिनकी अंतिम तारीख 29 जनवरी 2026 है।

भारतीय सेना SSC टेक्निकल 67वीं मेन भर्ती में 350 पद हैं, आवेदन की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2026 है।