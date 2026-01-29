SBI CBO Salary: एसबीआई में सीबीओ के 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलती है सैलरी

SBI CBO Recruitment 2026(Image-Freepik)
SBI CBO Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदों पर 2273 भर्तियों का ऐलान किया है। यह भर्ती जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I के तहत होगी। आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से चल रही है और 18 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। CBO पद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी बैंक में अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। यानी यह मौका फ्रेशर्स के लिए नहीं, बल्कि अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए है। बैंक का मकसद ऐसे अफसरों को शामिल करना है जो शुरुआत से ही काम संभाल सकें।
सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्टिंग एक तय सर्किल तक सीमित रहती है। आमतौर पर वही राज्य या क्षेत्र, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करता है। इस पद पर अधिकारी को ब्रांच का रोजमर्रा का काम देखना होता है। लोन से जुड़े फैसले, ग्राहकों की समस्याएं, बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी और बैंक से जुड़े प्रशासनिक काम सब कुछ इसी रोल का हिस्सा होता है। फर्क बस इतना है कि यहां स्थानीय जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
SBI CBO भर्ती चार चरणों में पूरी होती है। पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। इसके बाद उम्मीदवार के अनुभव और प्रोफाइल की स्क्रीनिंग की जाएगी। तीसरे चरण में इंटरव्यू होगा और आखिर में स्थानीय भाषा की जानकारी की जांच की जाएगी। अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के अंकों से तैयार की जाएगी।
CBO पद पर शुरुआत में 48,480 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। आगे चलकर यह वेतन 85,920 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, HRA या लीज रेंटल, पेंशन, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और बैंक कर्मचारियों को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग