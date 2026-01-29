SBI CBO Salary: एसबीआई में सीबीओ के 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलती है सैलरी

SBI CBO Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदों पर 2273 भर्तियों का ऐलान किया है। यह भर्ती जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I के तहत होगी। आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से चल रही है और 18 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। CBO पद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी बैंक में अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। यानी यह मौका फ्रेशर्स के लिए नहीं, बल्कि अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए है। बैंक का मकसद ऐसे अफसरों को शामिल करना है जो शुरुआत से ही काम संभाल सकें।