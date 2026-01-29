29 जनवरी 2026,

गुरुवार

शिक्षा

BPSC Auditor Salary: बिहार में ऑडिटर के 102 पदों पर भर्ती, जानें कितना मिलेगा वेतन

ऑडिटर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित, स्टैटिस्टिक्स में से किसी एक विषय से ग्रेजुएशन किया है, वे आवेदन कर सकते हैं।

पटना

image

Anurag Animesh

Jan 29, 2026

BPSC Auditor Recruitment 2026

BPSC Auditor Recruitment 2026(Image-Freepik)

BPSC Auditor Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 102 पद भरे जाएंगे। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

BPSC Auditor Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन

ऑडिटर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित, स्टैटिस्टिक्स में से किसी एक विषय से ग्रेजुएशन किया है, वे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा MBA (फाइनेंस), CA, ICWA या CS डिग्री वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं।

BPSC Auditor Vacancy: आयु सीमा और आवेदन शुल्क

न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अनारक्षित पुरुष: 37 वर्ष
अनारक्षित महिला / BC / EBC: 40 वर्ष
SC / ST: 42 वर्ष

आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपये रखा गया है।

BPSC Auditor Salary: चयन प्रक्रिया और वेतन


प्रारंभिक परीक्षा- इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन के सवाल पूछे जाएंगे।
मुख्य परीक्षा- प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के दो पेपर और एक वैकल्पिक विषय शामिल रहेगा।
इंटरव्यू- लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 5 के तहत वेतन मिलेगा। बेसिक पे और ग्रेड पे मिलाकर शुरुआती वेतनमान 5,200–20,200 रुपया (ग्रेड पे 2800) रहेगा। भत्तों को जोड़ने के बाद मासिक सैलरी करीब 37,000 रुपया तक पहुंच सकती है।

Published on:

29 Jan 2026 10:28 am

BPSC Auditor Salary: बिहार में ऑडिटर के 102 पदों पर भर्ती, जानें कितना मिलेगा वेतन
