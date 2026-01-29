BPSC Auditor Salary: बिहार में ऑडिटर के 102 पदों पर भर्ती, जानें कितना मिलेगा वेतन

BPSC Auditor Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 102 पद भरे जाएंगे। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।