Maharashtra Plane Crash: नहीं रहे महाराष्ट्र के ‘दादा’, जानिए कितने पढ़े-लिखे थे डिप्टी सीएम अजित पवार

Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र की राजनीति से एक स्तब्ध करने वाली और दुखद खबर सामने आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। यह दुर्घटना बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, वीएसआर ऑपरेटर का लियरजेट-45 विमान क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया। इस खबर से पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। अजित पवार का इस तरह अचानक चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है।