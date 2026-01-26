GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में 28,740 पदों पर बंपर भर्ती, केवल 10वीं के नंबरों पर मिलेगी सीधी नौकरी

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि, उम्मीदवारों को किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। डाक विभाग 28 फरवरी, 2026 को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। इस लिस्ट में उम्मीदवार का डिवीजन नाम, पोस्ट ऑफिस, पद का नाम, वर्ग, रजिस्ट्रेशन नंबर, 10वीं के परसेंटेज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा।