Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरियों की बहार, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर्स के लिए है मौका

भर्ती के लिए आवेदक की मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल तय की गई है। राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस दो मुख्य चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें जनरल नॉलेज, राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री और संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। आखिर में सफल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।