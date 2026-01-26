26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरियों की बहार, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर्स के लिए है मौका

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: राजस्थान रीको (RIICO) ने जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ सहायक और लेखाधिकारी सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 12वीं पास से लेकर इंजीनियरों तक के उम्मीदवारों के पास सरकारी नौकरी पाने का मौका है। जानिए क्या है इन पदों के लिए जरूरी योग्यता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 26, 2026

Rajasthan RIICO Recruitment 2026

RIICO Recruitment 2026 (Official Website)

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने साल 2026 के लिए अलग-अलग पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए रीको अपने अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने जा रहा है, जो राज्य के युवाओं के लिए करियर बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप भी सरकारी सेवा में कदम रखना चाहते हैं, तो जानिए लें इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स।

RIICO Recruitment 2026 Notification: इन पदों पर होंगी भर्तीयां

रीको द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 98 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) और ड्राफ्ट्समैन जैसे पदों को शामिल किया गया है। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RIICO Recruitment 2026 Eligibility: ये होनी चाहिए एलिजिबिलिटी

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए योग्यता का क्राइटेरिया भी अलग-अलग रखा गया है।

  • जूनियर इंजीनियर: इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है।
  • सहायक लेखाधिकारी: इसके लिए उम्मीदवारों का कॉमर्स (B.Com) में ग्रेजुएट होने के साथ-साथ अकाउंट्स की जानकारी होना भी जरूरी है।
  • जूनियर असिस्टेंट: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि, उनके पास कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट जैसे RSCIT होना चाहिए।
  • अन्य पद: ड्राफ्ट्समैन और प्रोग्रामर जैसे टेक्निकल पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है।

RIICO Exam Selection Process 2026: सिलेक्शन प्रोसेस और एज लिमिट

भर्ती के लिए आवेदक की मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल तय की गई है। राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस दो मुख्य चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें जनरल नॉलेज, राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री और संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। आखिर में सफल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।

RIICO Recruitment 2026 Apply Online Link

RIICO Online Application Process 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रीको की ऑफिशियल वेबसाइट riico.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लिकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, जहां उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने होंगे। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए तय एप्लिकेशन फिस भी ऑनलाइन ही जमा करानी होगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।

ये भी पढ़ें

UGC Regulations 2026: आसान शब्दों में समझिए, क्या है यूजीसी का नया नियम जिसे लेकर देशभर में हो रहा बवाल?
शिक्षा
UGC Rules 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

26 Jan 2026 01:23 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरियों की बहार, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर्स के लिए है मौका

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UGC NET Result 2026: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे यूजीसी नेट रिजल्ट, किसी भी समय आ सकता है परिणाम

UGC NET Result 2026
शिक्षा

Success Story: ससुर ने किया सपोर्ट तो बहू ने कर दिया कमाल, 2 बच्चों की मां बनी 3rd ग्रेड शिक्षक से असिस्टेंट प्रोफेसर, हासिल की 32वीं रैंक

Success Story
सीकर

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026
शिक्षा

UP Anganwadi Vacancy 2026: यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के पास सरकारी नौकरी का मौका

UP Anganwadi Recruitment 2026
शिक्षा

MP Police Constable Result 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से सीधे करे डाउनलोड

MPESB Police Result 2025 Direct Link
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.