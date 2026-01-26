Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरियों की बहार, 12वीं पास से लेकर इंजीनियर्स के लिए है मौका

RIICO Recruitment 2026 (Official Website)
Rajasthan RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने साल 2026 के लिए अलग-अलग पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए रीको अपने अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने जा रहा है, जो राज्य के युवाओं के लिए करियर बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप भी सरकारी सेवा में कदम रखना चाहते हैं, तो जानिए लें इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स।
रीको द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 98 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) और ड्राफ्ट्समैन जैसे पदों को शामिल किया गया है। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए योग्यता का क्राइटेरिया भी अलग-अलग रखा गया है।
भर्ती के लिए आवेदक की मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल तय की गई है। राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस दो मुख्य चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें जनरल नॉलेज, राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री और संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। आखिर में सफल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रीको की ऑफिशियल वेबसाइट riico.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लिकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, जहां उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने होंगे। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए तय एप्लिकेशन फिस भी ऑनलाइन ही जमा करानी होगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।
