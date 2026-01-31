पीएम मोदी और विदेशी मेहमान के साथ दिखने वाले ये अधिकारी कौन हैं, क्या करते हैं काम? UPSC में आई थी इतनी रैंक

UPSC Success Story: हर साल लाखों युवा UPSC की परीक्षा सिर्फ एक सपना लेकर देते हैं IAS बनने का सपना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो रैंक मिलने के बाद भी अपनी दिल की सुनते हैं। केरल के सिद्धार्थ बाबू उन्हीं में से एक हैं। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सिद्धार्थ बाबू ने अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की। यह रैंक इतनी अच्छी थी कि आराम से IAS मिल सकता था। लेकिन सिद्धार्थ ने वह रास्ता नहीं चुना, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की जगह भारतीय विदेश सेवा यानी IFS को प्राथमिकता दी।