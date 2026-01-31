31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

NEET UG 2026: खुशखबर… एमबीबीएस सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) नई दिल्ली की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Abhishek Gupta

Jan 31, 2026

neet ug

photo patrika

Kota News: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) नई दिल्ली की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में एमबीबीएस सीटों में लगभग 15 हजार की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मेडिकल संस्थानों की संख्या 775 से बढ़कर 824 हो गई है।

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में देशभर के 775 मेडिकल संस्थानों में कुल 1,15,900 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध थी। जबकि वर्ष 2026 में 824 मेडिकल संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़कर 1,29,603 हो गई है। यह वृद्धि नीट-यूजी 2026 में शामिल होने वाले लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक संकेत है।


सरकारी और निजी क्षेत्र में सीटों का विवरण

सरकारी मेडिकल संस्थानों की संख्या 450 है, जिनमें कुल 63,160 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, निजी मेडिकल संस्थानों की संख्या 374 है, जहां 66,443 एमबीबीएस सीटें हैं। इस प्रकार कुल 824 मेडिकल संस्थानों में 1,29,603 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।

फरवरी के प्रथम सप्ताह से आवेदन की संभावना

नीट-यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। पिछले वर्ष 2025 में नीट-यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 फरवरी से प्रारंभ हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / NEET UG 2026: खुशखबर… एमबीबीएस सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रुकिए, मदद कीजिए, घायल की गोल्डन ऑवर में मदद करना है जीवनदान

patrika photo
कोटा

Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, ऑल-टाइम हाई से ‘धड़ाम’ गिरे भाव, जानें लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कोटा

मेडिकल व नर्सिंग छात्रों को छात्रवृत्ति, 126 विद्यार्थियों को मिला लाभ

Kota News
कोटा

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय की वार्षिक चित्र प्रदर्शनी “सृजन-4” का आयोजन

Kota News kota
कोटा

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश

13 बच्चों का नामांकन, भवन क्षतिग्रस्त होने पर जारी किए थे आदेश
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.