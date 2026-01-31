NEET UG 2026: खुशखबर… एमबीबीएस सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी

photo patrika
Kota News: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) नई दिल्ली की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में एमबीबीएस सीटों में लगभग 15 हजार की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मेडिकल संस्थानों की संख्या 775 से बढ़कर 824 हो गई है।
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में देशभर के 775 मेडिकल संस्थानों में कुल 1,15,900 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध थी। जबकि वर्ष 2026 में 824 मेडिकल संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़कर 1,29,603 हो गई है। यह वृद्धि नीट-यूजी 2026 में शामिल होने वाले लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक संकेत है।
सरकारी मेडिकल संस्थानों की संख्या 450 है, जिनमें कुल 63,160 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, निजी मेडिकल संस्थानों की संख्या 374 है, जहां 66,443 एमबीबीएस सीटें हैं। इस प्रकार कुल 824 मेडिकल संस्थानों में 1,29,603 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।
नीट-यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। पिछले वर्ष 2025 में नीट-यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 फरवरी से प्रारंभ हुई थी।
