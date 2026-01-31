NEET UG 2026: खुशखबर… एमबीबीएस सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी

Kota News: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) नई दिल्ली की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में एमबीबीएस सीटों में लगभग 15 हजार की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मेडिकल संस्थानों की संख्या 775 से बढ़कर 824 हो गई है।