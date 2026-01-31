रुकिए, मदद कीजिए, घायल की गोल्डन ऑवर में मदद करना है जीवनदान

कोटा सड़क सुरक्षा समितिं के उपसचिव भुवनेश गुप्ता के अनुसार समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने शहीद दिवस पर अमर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें स्मरण किया तथा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक (ट्रैफिक) अशोक मीणा एवं कोटा सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष शर्मा ने कहा, सड़क पर समझदारी और सावधानी ही दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने आमजन से वाहनों को तकनीकी रूप से दुरुस्त रखने, सड़क पर कट, स्पीड ब्रेकर एवं मोड़ों पर विशेष सतर्कता बरतने का आह्वान किया।