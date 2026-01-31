रुकिए, मदद कीजिए, घायल की गोल्डन ऑवर में मदद करना है जीवनदान

सड़क सुरक्षा माह के समापन कार्यक्रम में सम्मानित संस्थाएं photo patrika
Kota News: सड़क पर सुरक्षित जीवन की संस्कृति को सुदृढ़ करने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से आयोजित सड़क सुरक्षा माह-2026 का औपचारिक समापन शुक्रवार को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। एक माह तक चले इस अभियान के दौरान शहरभर में विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात के प्रति जनचेतना विकसित करने का सार्थक प्रयास किया गया।
कोटा सड़क सुरक्षा समितिं के उपसचिव भुवनेश गुप्ता के अनुसार समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने शहीद दिवस पर अमर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें स्मरण किया तथा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक (ट्रैफिक) अशोक मीणा एवं कोटा सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष शर्मा ने कहा, सड़क पर समझदारी और सावधानी ही दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने आमजन से वाहनों को तकनीकी रूप से दुरुस्त रखने, सड़क पर कट, स्पीड ब्रेकर एवं मोड़ों पर विशेष सतर्कता बरतने का आह्वान किया।
इस अवसर पर लायंस क्लब कोटा टेक्नो, कोटा सड़क सुरक्षा समिति, कोटा जोशीको ड्राइविंग स्कूल, कोटा फन राइडर क्लब व अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजीव त्यागी सहित विभिन्न संस्थाओं एवं अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा एवं जनजागरूकता के लिए लगातार किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भुवनेश गुप्ता को विशेष सम्मान से नवाज़ा गया।
कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का विशेष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें दुर्घटनाओं के समय होने वाली मानवीय लापरवाही, गोल्डन ऑवर के महत्व, घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने तथा संवेदनशील नागरिक की भूमिका को दर्शाने वाले प्रभावशाली वीडियो प्रदर्शित किए गए, जिन्होंने उपस्थित लोगो को गहराई से सोचने पर विवश किया। अतिथि पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक अशोक मीणा ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें और किसी भी परिस्थिति में यातायात नियमों की अवहेलना न करें। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से उठाने और अस्पताल तक पहुंचाने के व्यावहारिक उपाय भी साझा किए।
कोटा सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सुधारात्मक कार्य करने तथा ब्लैक स्पॉट की पहचान कर ठोस कार्ययोजना बनाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर भुवनेश गुप्ता ने युवाओं से वाहन की गति नियंत्रित रखते हुए जिम्मेदारी से वाहन चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण तेज गति होती है, जिसे नियंत्रित कर अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं।
कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा समिति से मोहनजीत, तनु जोशी, शफाकत गोरी, शादमान, धीरेंद्र कुमार जोशी, लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक ए.के. गुप्ता, रजनी गुप्ता, सुरेश चंद भंडारी सहित अनेक गणमान्यजन , जिला परिवहन अधिकारी बूंदी रजनीश विधार्थी, इंस्पेक्टर अवधेश डांगी, देवेन्द्र जोशी , गिरधर लाल मीणा , बीरबल, लक्ष्मी, राकेश मीणा उपस्थित रहे। समापन अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी शिवजी राम ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए यातायात नियमों के सतत पालन का संदेश दिया।
