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Rajasthan Weather: एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 36 जिलों में ओले गिरने के साथ तेज आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

Yellow Alert: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच प्रदेश में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

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कोटा

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Akshita Deora

Mar 17, 2026

Rajasthan Weather

फोटो: पत्रिका

IMD Warning: कोटा संभाग में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके प्रभाव से संभाग के कई क्षेत्रों में मेघगर्जन, तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ भागों में मेघगर्जन और हल्की बारिश के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है।

तेज आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

विभाग ने बताया कि 17 मार्च को कोटा संभाग सहित अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा। 18 से 21 के बीच एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे 18 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। जबकि कोटा संभाग में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इस दौरान कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इन संभागों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 18 मार्च को बीकानेर और जोधपुर में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।
वहीं 19 मार्च को जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
साथ ही 20 मार्च को जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। हालांकि 21 मार्च से मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

  • 18 मार्च को बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
  • 19 मार्च को अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग,धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जालौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
  • 20 मार्च को अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

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Updated on:

17 Mar 2026 08:00 am

Published on:

17 Mar 2026 07:59 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather: एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 36 जिलों में ओले गिरने के साथ तेज आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

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