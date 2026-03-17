Rajasthan Weather: एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 36 जिलों में ओले गिरने के साथ तेज आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

विभाग ने बताया कि 17 मार्च को कोटा संभाग सहित अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा। 18 से 21 के बीच एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे 18 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। जबकि कोटा संभाग में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इस दौरान कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।