Kota Car Rally : कोटा में पत्रिका वुमन कार रैली शुरू, ‘आधी आबादी’ देगी आत्मनिर्भरता का संदेश

Kota Car Rally : कोटा पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष पर हो रहे कार्यक्रमों की शृंखला में राजस्थान पत्रिका की ओर से रविवार सुबह 7 बजे नयापुरा स्थित उम्मेदसिंह स्टेडियम से वुमन कार रैली का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया।