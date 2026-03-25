कोटा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। खास बात यह रही कि बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब परीक्षा समाप्त होने के महज 23 दिन में नतीजे घोषित कर दिए गए है। जो अब तक का सबसे तेज परिणाम माना जा रहा है। हालांकि, परिणाम की तस्वीर कोटा जिले के लिए निराशाजनक रही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला होने के बावजूद कोटा एक बार फिर प्रदेश की रैंकिंग में पिछड़े जिलों से भी पिछड़ गया। इस वर्ष कोटा जिला 89.25 प्रतिशत के साथ 39वें स्थान पर रहा यानी नीचे से तीसरे पायदान पर।