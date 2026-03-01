Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों, लहसुन तेज, सोयाबीन, धनिया मंदा

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2130 से 2350, गेहूं नया 2200 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3400 से 3900, धान (1847) 3200 से 3901, धान (1718-1885) 3900 से 4350, धान (पूसा-1) 3600 से 4050, धान (1401- 1846) 3800 से 4150, धान दागी 1500 से 3400, सोयाबीन 5000 से 5550, सरसों 6000 से 6800, अलसी 6000 से 6900, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2150, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5500, मैथी नई 5800 से 6100, धनिया बादामी पुराना 7500 से 9800, धनिया ईगल 10200 से 10800, धनिया नया 8500 से 10500, धनिया रंगदार 11000 से 16000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8150, चना देशी पुराना 4700 से 5051, चना मौसमी नया 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना देशी 5000 से 5351 प्रति क्विंटल रहे।