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Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना मंदा, सोयाबीन, धनिया, सरसों व लहसुन तेज

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टे की रही। गेहूं 20, चना 50 रुपए मंदा रहा। सोयाबीन 50, धनिया 100, सरसों 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 1500 से 11500 रुपए रहा। लहसुन 1000 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में [&hellip;]

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Mar 23, 2026

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फाइल फोटो

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टे की रही। गेहूं 20, चना 50 रुपए मंदा रहा। सोयाबीन 50, धनिया 100, सरसों 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 1500 से 11500 रुपए रहा। लहसुन 1000 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में मामूली अंतर रहा।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2130 से 2350, गेहूं नया 2200 से 2525, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3200 से 3800, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3900 से 4300, धान (पूसा-1) 3600 से 4050, धान (1401- 1846) 3800 से 4100, धान दागी 1500 से 3400, सोयाबीन 5000 से 5670, सरसों 5800 से 6950, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1650, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2150, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, मैथी नई 5300 से 5600, धनिया बादामी पुराना 7500 से 9800, धनिया ईगल 10200 से 10800, धनिया नया 8500 से 10500, धनिया रंगदार 11000 से 16000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8150, चना देशी पुराना 4700 से 5051, चना मौसमी नया 5000 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5201, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना देशी 5000 से 5281 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2670, चंबल 2625, सदाबहार 2510, लोकल रिफाइंड 2360, दीप ज्योति 2530, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2550 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3200, कोटा स्वास्तिक 2860, सोना सिक्का 3100, कटारिया गोल्ड 2890 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 2000, अशोका 2000 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9400, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9900, मधुसूदन 9600, परम पिनियम 9500 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने व चांदी के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 3000 की गिरावट के साथ 227000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 5700 रुपए की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 143500 व शुद्ध सोने के भाव 144300 रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 145000

गोल्ड (22 k) :134259

गोल्ड (20 k) : 126087

गोल्ड (18 k) : 116000

गोल्ड (14 k) : 102113

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

23 Mar 2026 08:51 pm

Published on:

23 Mar 2026 08:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना मंदा, सोयाबीन, धनिया, सरसों व लहसुन तेज

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