Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, जानें कोटा सर्राफा बाजार के लेटेस्ट भाव

शादी-ब्याह या निवेश के लिए ऊंचे दामों पर सोना-चांदी खरीदने वाले अब भारी नुकसान में हैं। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और मांग में कमी के चलते स्थानीय बाजार में भी भाव नीचे आए हैं। शादी-ब्याह के सीजन के बाद मांग थोड़ी कम होने से भी कीमतों पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने-चांदी के भाव में आई ये गिरावट खरीदारों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। जो लोग निवेश या जेवर खरीदने की योजना बना रहे हैं वे इस समय का फायदा उठा सकते हैं।