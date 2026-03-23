Rajasthan Tourism Corridor: राजस्थान के इन 4 बड़े शहरों से जुड़ेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, हाड़ौती को मिलेगी नई पहचान

उन्होंने कहा कि कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कार्य की गति बनाए रखने पर जोर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्माण कार्य और एयरोसिटी के कॉन्सेप्ट प्लान की जानकारी दी। केडीए एयरोसिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसकी भी समय सीमाएं निर्धारित की गई है।