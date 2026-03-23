Jaipur Signal Free Road Project: जयपुर की इन 2 व्यस्त सड़कों को सिग्नल फ्री करने की तैयारी, बनेंगे 17 यू-टर्न; आसान होगी राह

प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक लाइट से मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा फुटपाथ विकास और बागवानी सुधार कर कॉरिडोर को हरा-भरा भी बनाया जाएगा। 200 फीट चौड़ी इस रोड पर सात यू-टर्न बनाए जाएंगे। भृगु पथ, रजत पथ, वीटी रोड, पटेल मार्ग, विजय पथ और बी-टू-बाइपास चौराहे विकसित किए जाएंगे। जेडीए ने न्यू सांगानेर रोड से अतिक्रमण हटाए थे और अब यहां पर सड़क मास्टर प्लान के अनुरूप है। यही वजह है कि जेडीए इस सड़क को विकसित कर रहा है।