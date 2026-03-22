Good News: राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली 24 नई बसों की सौगात, लंबी दूरी की रोडवेज सेवाएं फिर होगी शुरू

बता दें कि राजस्थान दिवस के मौके पर 19 मार्च को प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने रोडवेज को 207 नई बसों की सौगात दी थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल से रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया था कि नई बसों में 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस बसें, 79 स्टार लाइन बसें और 28 एसी बसें शामिल है।