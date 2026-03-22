Jaipur Metro Project: जगतपुरा से कानोता तक मेट्रो विस्तार का मास्टर प्लान तैयार, बस्सी का सपना फिर अधूरा

जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग व जयपुर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बस्सी शहर बसा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बस्सी की जयपुर से अब दूरी भी अधिक नहीं रही है। लेकिन बस्सी इतना बड़ा शहर होते हुए भी यहां पर रोडवेज बसों का ठहराव बहुत ही कम हो रहा है तो सुपरफास्ट ट्रेनों का भी ठहराव नहीं हो रहा है। यहां मात्र चार ही ट्रेनों का ठहराव होता है। समाजसेवी राधामोहन सैन बताते हैं कि बस्सी जयपुर का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।