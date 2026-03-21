Jaipur Metro का बनेगा मास्टरप्लान, फेज वाइज होगा काम…महल रोड पर दौड़ेगी मेट्रो

जयपुर। तेजी से विस्तार ले रहे गुलाबी नगर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मेट्रो ट्रेन का मास्टरप्लान बनाया जाएगा। अजमेर रोड, दिल्ली रोड और आगरा रोड को फोकस करते हुए मास्टरप्लान बनाया जाएगा। इसी मास्टरप्लान के हिसाब से मेट्रो को फेज वाइज जमीन पर उतारा जाएगा। शुक्रवार को जयपुर मेट्रो की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जयपुर मेट्रो के विस्तार फेज की प्लानिंग में सभी प्रमुख स्थानों को शामिल करने और जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाएं। जगतपुरा और वैशाली नगर को मेट्रो से जोडऩे का प्रस्तुतिकरण मेट्रो अधिकारियों ने दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने कुछ सुझाव दिए। माना जा रहा है कि महल रोड पर मेट्रो दौड़ेगी।