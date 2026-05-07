खबर ज़रा हटके : ‘थैले के बाद अब टी-शर्ट!’, EX CM अशोक गहलोत को फिर रास्ते में दिखी अपनी ‘योजना’, देखें दिलचस्प Video

राजस्थान की राजनीति में सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के निशान आज भी प्रदेश की गलियों और गांवों में बखूबी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब गहलोत का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गहलोत अपनी कार से कहीं जाते दिख रहे हैं, तभी उनकी नजर रास्ते में चल रहे एक ग्रामीण युवक पर पड़ती है, जिसने एक खास टी-शर्ट पहन रखी थी। उस टी-शर्ट को देखते ही गहलोत ने अपनी कार रुकवा दी और जो हुआ, उसने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया।