21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rail Project: 3050 करोड़ के नए रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान-गुजरात के बीच सफर होगा आसान

Rajasthan-Gujarat New Rail Project: तारंगा हिल-अंबाजी-आबूरोड नई रेल परियोजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वर्तमान में अर्थ वर्क, स्टेशन बिल्डिंग, रोड अंडर ब्रिज, टनल बनाई जा रही है।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Anil Prajapat

Mar 21, 2026

Rajasthan New Rail Project (1)

Photo: AI-generated

Taranga Hill-Ambaji-Abu Road New Rail Project: आबूरोड। तारंगा हिल-अंबाजी-आबूरोड नई रेल परियोजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वर्तमान में अर्थ वर्क, स्टेशन बिल्डिंग, रोड अंडर ब्रिज, टनल बनाई जा रही है। इंजीनियरिंग शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ड्रीम परियोजना को तय सीमा में धरातल पर लाने में जुटे हुए है।

गुजरात में अंबाजी के बाद तारंगा हिल में भी स्टेशन भवन बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। मार्च, 2027 तक चार बड़ी टनलों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना के अंतर्गत आबूरोड में नया प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। 116.65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना पर करीब 30 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पीएमओ से निगरानी

प्रधानमंत्री कार्यालय से परियोजना में चल रहे हरेक कार्य की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित समय सीमा में ड्रोन से कार्यों की प्रगति के फोटो और वीडियो लिए जा रहे हैं। जिससे लक्ष्य के अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं इसका पता लग सके। ये फोटो और वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाए जा रहे हैं।

सबसे लंबी सुरंग शक्तिपीठ अंबाजी में

परियोजना अंतर्गत कुल 13 सुरंग बनाई जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर होगी। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के निकट सबसे बड़ी सुरंग बनेगी, जो 2300 मीटर लंबी होगी। उधमपुर-कटरा रेल लाइन परियोजना में सुरंगों के निर्माण की एनएटीएम (न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड) तकनीक से सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इस रेलमार्ग पर आबूरोड ब्लॉक के सुरपगला गांव के निकट सबसे ऊंचे पुल जिसकी ऊंचाई 80 मीटर होगी।

राजस्थान-गुजरात के चार जिले कवर

परियोजना के तहत राजस्थान में सिरोही व गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा और बनासकांठा जिला कवर होंगे। आबूरोड सहित कुल 15 रेलवे स्टेशन होंगे। रेलमार्ग पर नए स्टेशनों में सबसे बड़ा स्टेशन गुजरात के अंबाजी में होगा। जहां छह मंजिला यात्री विश्रामालय बनाया जा रहा है। इससे शक्तिपीठ पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी सुविधा उपलब्ध होगी।

परियोजना के तहत आबूरोड में कार्य जारी

आबूरोड ब्लॉक के कुई, चंद्रावती, सियावा, सुरपगला, डेरी समेत अन्य क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने, टनल निर्माण समेत अन्य कार्य चल रहे हैं सियावा के मालियावास क्षेत्र में एक बेस कैप बनाया है। जहां परीक्षण के लिए अस्थाई प्रयोगशाला स्थापित की है। आबूरोड स्टेशन पर नया प्लेटफाम बनाया जा रहा है, जहां से परियोजना अंतर्गत यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

जैन और बौद्ध तीर्थ स्थल

गुजरात के मेहसाणा जिले में अरावली पर्वतमाला पर स्थित तारंगा हिल एक प्रसिद्ध जैन और बौद्ध तीथ स्थल है। यहां 12वीं शताब्दी में निर्मित जैन मंदिर है। जोगीड़ानी गुफा है, ज बौद्ध भिक्षुओं की ओर से उपयोग की जाती थी। परियोजना दो प्रमुख धार्मिक स्थल अंबाजी और तारंगा हिल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी।

इनका कहना है

तारंगा हिल-अंबाजी-आबूरोड नई रेललाइन परियोजना निर्माण कार पर लगभग 3050 करोड़ रुपए लागत आएगी। कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा किया जा चुका है। अर्थ वर्क, स्टेशन बिल्डिंग, रोड़ अंडर ब्रिज, टनल व अन्य कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। कुल 13 टनलों में से 4 बड़ी टनलों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तारंगा हिल में स्टेशन बिल्डिंग का कार्य चल रहा है।
-अमित सुदर्शन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर में JDA विस्तार पर लगी रोक, 539 गांवों में खुशी; अब अवैध कॉलोनियों पर एक्शन की मांग
जयपुर
High Court Stays JDA Expansion

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 01:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rail Project: 3050 करोड़ के नए रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान-गुजरात के बीच सफर होगा आसान

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi Road Accident : दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर, एक चालक की दर्दनाक मौत, 3 अन्य गंभीर घायल

Rajasthan Sirohi Road Accident two trucks collision driver died tragically three people were seriously injured
सिरोही

सिरोही केंद्रीय विद्यालय में इसी सत्र से पढ़ाई होगी शुरू, बाल वाटिका से 5वीं तक एडमिशन प्रारंभ

Sirohi Kendriya Vidyalaya
सिरोही

Rajasthan: पत्थर से सिर कुचलकर युवक की निर्मम हत्या, सुनसान जगह पर मिला शव, एसपी ने सख्त निर्देश

shivganj youth murder
सिरोही

Sirohi Murder: गर्दन पर तलवार के एक वार से की थी युवक की हत्या, इस तरह आरोपियों तक पहुंची पुलिस

Mount Abu murder case, Rajasthan crime news today, Mount Abu gang clash, youth murder Rajasthan, Mount Abu police action, Rajasthan gang fight news, Sirohi crime update, Mount Abu arrest news, Rajasthan police investigation, gang clash India news, murder case Rajasthan update, Mount Abu CCTV tracking case, Rajasthan breaking crime news, police crackdown Rajasthan, Sirohi district crime news
सिरोही

Sarso Chana MSP Update: किसानों के लिए राहत, 1 अप्रेल से समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे सरसों-चना, जानिए कीमत

Sarso Chana MSP Rajasthan, Sarso Chana Price Support, Rajasthan Farmers Sarso Chana News, Sarso Chana Buying Centers Rajasthan, Rajasthan Agriculture News 2026, Sarso Chana Crop Update Rajasthan, MSP Sale Sarso Chana Rajasthan, Rajasthan Farmers Relief News, Sarso Chana Procurement Rajasthan, Sarso Chana Online Registration Rajasthan, Sarso Chana Harvest Update, Rajasthan Crop Price Alert, Sarso Chana Market News Rajasthan, Rajasthan Farmer Support Scheme, Sarso Chana Latest News 2026
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.