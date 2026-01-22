22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur : राजस्थान में पंचायत चुनाव व जनगणना को लेकर शिक्षक संघ की बड़ी मांग, जिला कलक्टर को लिखा पत्र

Dungarpur : राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने डूंगरपुर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह को पत्र भेज कर पंचायतीराज चुनाव व जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी से राहत देने की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 22, 2026

Rajasthan Panchayat elections and census duties Teachers association big demand Dungarpur District Collector written a letter

फोटो - AI

Dungarpur : राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह को पत्र भेजा। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ऋषिन चौबीसा, जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शनसिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह चौहान के नेतृत्व में भेजे गए पत्र में आगामी पंचायत चुनाव और जनगणना कार्य से संबंधित अहम मांगें रखी गई।

पत्र में मांग की गई कि पंचायत चुनाव के दौरान जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष शेष हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, ताकि उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक दबाव से बचाया जा सके। साथ ही सरपंच एवं पंच पदों की मतगणना ग्राम पंचायत स्तर के बजाय पंचायत समिति स्तर पर कराए जाने की मांग भी की गई।

जनगणना कार्य को लेकर मांग उठाई

प्रदेश उपाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, विभाग संगठन मंत्री प्रवीण जैन एवं जिला संगठन मंत्री दिलीप सिंह चौहान ने जनगणना कार्य को लेकर भी मांग उठाई। जर्जर एवं असुरक्षित भवनों के कारण दूर-दराज के विद्यालयों में की गई शिफ्टिंग को अव्यवहारिक बताया।

ये पदाधिकारी मौजूद रहे

संगठन के बलवंत बामणिया, राजेश पाटीदार, दक्षा कलाल, भारतसिंह राणावत, पोपटलाल कटारा, राजेंद्र मीणा, नानूराम कटारा, निर्मला पारगी, रामलाल कटारा, शंकरलाल बुनकर, गोविंदकुंवर, संध्या गर्ग, लाली मीणा, मनोहरसिंह रेलडा, सुखराम लबाना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme : राजस्थान खाद्य विभाग की नई व्यवस्था, भरतपुर में खुलेगा अनाज एटीएम
भरतपुर
Food Security Scheme Update Rajasthan Food Department new system Bharatpur open anaj ATM

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : राजस्थान में पंचायत चुनाव व जनगणना को लेकर शिक्षक संघ की बड़ी मांग, जिला कलक्टर को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले

Police Team
डूंगरपुर

डूंगरपुर नगर परिषद का नवाचार, कचरा संग्रहण के लिए सीएनजी और पेट्रोल के 8 नए वाहन शुरू

Dungarpur News Municipal Council
डूंगरपुर

राजस्थान में बड़ी भविष्यवाणी: 2026 में राजनीति दिखाएगी असली रंग, सोना महंगा होगा या पेट्रोल सस्ता? बारिश पर भी बड़ा अनुमान

rajasthan predaction
डूंगरपुर

राजस्थान: इस कस्बे की राजनीति में बड़ा उलटफेर: खोड़निया फिर बैठे नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर, कांग्रेस खेमे में उत्साह

congress news
डूंगरपुर

Body Donation : मौत के बाद भी ‘जिंदा रहेगी’ डूंगरपुर की लवली, देहदान कर पेश की एक अनूठी मिसाल

Dungarpur Lovely Mittal after death will live on setting a unique example by donating her body
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.