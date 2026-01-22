Dungarpur : राजस्थान में पंचायत चुनाव व जनगणना को लेकर शिक्षक संघ की बड़ी मांग, जिला कलक्टर को लिखा पत्र

फोटो - AI
Dungarpur : राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह को पत्र भेजा। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ऋषिन चौबीसा, जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शनसिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह चौहान के नेतृत्व में भेजे गए पत्र में आगामी पंचायत चुनाव और जनगणना कार्य से संबंधित अहम मांगें रखी गई।
पत्र में मांग की गई कि पंचायत चुनाव के दौरान जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष शेष हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, ताकि उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक दबाव से बचाया जा सके। साथ ही सरपंच एवं पंच पदों की मतगणना ग्राम पंचायत स्तर के बजाय पंचायत समिति स्तर पर कराए जाने की मांग भी की गई।
प्रदेश उपाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, विभाग संगठन मंत्री प्रवीण जैन एवं जिला संगठन मंत्री दिलीप सिंह चौहान ने जनगणना कार्य को लेकर भी मांग उठाई। जर्जर एवं असुरक्षित भवनों के कारण दूर-दराज के विद्यालयों में की गई शिफ्टिंग को अव्यवहारिक बताया।
संगठन के बलवंत बामणिया, राजेश पाटीदार, दक्षा कलाल, भारतसिंह राणावत, पोपटलाल कटारा, राजेंद्र मीणा, नानूराम कटारा, निर्मला पारगी, रामलाल कटारा, शंकरलाल बुनकर, गोविंदकुंवर, संध्या गर्ग, लाली मीणा, मनोहरसिंह रेलडा, सुखराम लबाना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
